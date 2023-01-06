雲南省政協前副主席黃毅涉受賄　檢方起訴

內地官方周五（6日）通報2名因涉嫌受賄被起訴或開除黨籍的官員，另有2人涉嚴重違紀違法受查。其中雲南省政協前黨組成員、副主席黃毅涉嫌受賄，近日由重慶市人民檢察院第一分院向重慶市第一中級人民法院提起公訴。

起訴書指，黃毅利用擔任雲南省保山市委書記、省政府秘書長、省委常委、省統戰部部長、省政協副主席等職務上的便利，為他人牟取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。另國家煙草專賣局前黨組成員、副局長何澤華，河北省人大常委會前副主任王雪峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委調查。

中紀委周五通報稱，中國證監會山東監管局前黨委書記、局長馮鶴年，涉私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境；隱藏贓款；多次接受管理服務對象宴請，違規收受禮金、高檔禮品和大量茅台酒；違規買賣股票、投資股權獲取巨額收益，違規收受他人贈送的財物；利用原職務身份影響幹擾發行審核工作，為他人牟取利益，非法收受巨額財物，以借為名收受管理服務對象賄賂，大小通吃、來者不拒、貪婪無度，數額特別巨大。