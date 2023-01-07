網吧春節促銷任玩20日　顧客簽「生死狀」

年近歲晚，各行各業紛紛推出各類型春節促銷活動。上海有網吧周三（4日）發布影片，顯示6名網民在一份「生死狀」上簽名並按下手印，內容稱，從當日起20天，網吧老闆只收300元人民幣（約345港元）讓各人隨便玩到過年後，惟期間如出現任何意外情況，無論生死均與網吧老闆無關。有律師則提醒，如果顧客出現突發緊急情況，網吧有義務撥打緊急求救電話，這些責任不能因為網友簽了「生死狀」協議就免除。

影片在社交網瘋傳，不少網民留言「老闆夠意思」、「老闆，來成都開店吧」。內傳其後致電網吧老闆韓先生，對方稱這是店內一年一度的促銷活動，目前諮詢的網民很多。對於網民寫下「生死狀」，韓先生否認是網吧的要求，而是網民自發，「也是想讓我們放心一點」。

不過有網民質疑，如果真出現甚麼意外，網吧可能也有一定責任。對此，重慶志和智律師事務所高級合夥人張公典律師對內媒稱，如果經營場所完成了應盡義務，顧客又簽下「生死狀」協議，這是具備法律效力的。但假如是網吧經營者要求或授意顧客這樣做的話，相當於變相免除了網吧應盡的義務，這屬於無效條款。作為經營場所，網吧有必要提醒上網的顧客不要長時間久坐，或者沉迷網絡遊戲，還應該配備「防沉迷系統」。