內地新冠藥品延續醫保臨時支付　至今年3月底

國家醫保局、財政部、國家衞生健康委、國家疾控局周六（7日）發出《關於實施「乙類乙管」後優化新型冠狀病毒感染患者治療費用醫療保障相關政策的通知》，明確新冠病毒治療藥品延續醫保臨時支付政策，先行執行至今年3月31日。

該通知指，如果部分地方因藥品供應不足，並考慮臨時擴大醫保藥品目錄，可參照省聯防聯控機制，由省級醫保部門結合醫保基金運行情況，提出臨時納入當地醫保藥品目錄的品種、期限及報銷類別，報國家醫保局備案後執行。另外，新冠患者如果住院治療，個人負擔部分會由地方財政先行支付，中央財政按實際發生費用的60%補助。

針對近期市場經常出現炒賣新冠藥品的情況，國家醫保局亦在日前印發《新冠治療藥品價格形成指引（試行）》，提出在堅持市場決定價格、尊重企業自主定價的基礎上，更好地發揮政府作用，引入醫療機構和行業協會參與社會共治，引導企業公開透明合理制訂新冠治療藥品價格。國家醫保局先後約談兩款藥品的相關生產經營企業，企業積極回應社會關切，主動採取降價措施。

另外，2022年國家醫保藥品目錄調整現場談判周四（5日）在北京展開，並將持續至下周日（8日），本次談判中多款罕見病藥、新冠口服藥將首次討論。