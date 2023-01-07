內地昨增逾萬宗本土新冠及3死　稱有與國際分享數據

中疾控中心周六（7日）通報，內地周五（6日）新增10,681宗本土新冠病例，其中以廣東3,508宗佔最多，廣西和福建亦錄得逾千宗，重症病例較前一日增加854宗。新增死亡病例共3宗，均為本土病例，分別為湖北2宗，重慶1宗。中疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，過去3年中國對每一宗疫情、一些重要病例都進行了毒株分離和監測，相關數據都與國際社會分享。

吳尊友在周五的中國防疫政策專題吹風會上表示，從武漢疫情得到控制以後，直至去年12月，中國的新冠疫情主要由境外輸入，每一宗疫情都能及時發現，在短時間內撲滅。他指，目前官方的疫情報告數據與民眾的感受有所差別，一方面是因中國不再按照行政區域進行大規模核酸篩查，另一方面是很多輕症或無症狀感染者居家觀察治療，進行抗原檢測後也沒上報，造成當前感染者報告數與實際發生數有出入。

國家衞生健康委醫政司司長焦雅輝表示，目前中國各地的疫情總體處於快速上升的階段，受前期疫情水平等各種因素的影響，各地迎來疫情流行高峰時間也有差別，多數省市正度過感染高峰。包括30多名大使、臨時代辦在內的130多個國家的駐華高級外交官出席今次吹風會。

另外，上海周五宣布下周日（8日）起，核酸檢測不再延續免費政策。上海市新冠疫情防控救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏同日赴曹家渡街道社區衞生服務中心調研指導，稱社區醫院條件很好也很空，只要醫生抓住黃金72小時及時用藥，95%以上患者不會進展到重症。

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