第十版新冠防控方案　列明感染者不再隔離

國務院聯防聯控機制周六（7日）印發《關於印發新型冠狀病毒感染防控方案（第十版）的通知》。第十版的防控方案列明，社區居民根據需要「願檢盡檢」，不再開展全員核酸篩查。新冠病毒感染者不再實行隔離措施，實施分級分類收治；不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區。

在檢測策略方面，對醫療機構收治的有發熱等新冠病毒感染相關症狀的患者開展抗原或核酸檢測，並在社區保留足夠的便民核酸檢測點。疫情流行期間，對養老機構、社會福利機構等脆弱人群集中場所的工作人員和被照護人員定期開展抗原或核酸檢測；外來人員進入相關場所，要查驗48小時內核酸檢測無染疫證明並現場開展抗原檢測。

常態監測包括病毒變異監測等，要選取代表性城市哨點醫院門急診病例、重症和死亡病例及包括陸路、航空和港口的代表性口岸入境人員的新冠病毒核酸檢測感染樣本，開展新冠病毒全基因組測序工作，將序列及時報送中國疾控中心病毒病所，實時掌握病毒株變異趨勢及影響。應急監測方面，各地要利用屬地核酸檢測訊息系統和居民自行測定抗原訊息收集渠道，每日收集和逐級報告感染數。

新版方案列明，未合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者、輕型病例可採取居家自我照護，其他病例應及時到醫療機構就診。在疫情流行期間，各地方可根據人群感染率和醫療資源緊張程度，適時依法採取臨時性的防控措施，減少人員聚集，如暫緩非必要的大型活動等。國家衛健委同日宣布，《關於印發新型冠狀病毒感染的肺炎患者遺體處置工作指引（試行）的通知》下周日（8日）廢止，新冠患者的遺體處置工作按照乙類傳染病相關規定執行。