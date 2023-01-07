內地明起對違反新冠防控　不以妨害傳染病防治罪處罰

內地最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、海關總署周六（7日）聯合出台《關於適應新階段疫情防控政策調整依法妥善辦理相關刑事案件的通知》，自下周日（8日）起，對違反新冠感染疫情預防控制措施的行為，不再以妨害傳染病防治罪定罪處罰。

該通知明確，自下周日對新冠病毒感染實施「乙類乙管」、不再納入檢疫傳染病管理之日起，對違反新型冠狀病毒感染疫情預防、控制措施和國境衞生檢疫規定的行為，不再以妨害傳染病防治罪、妨害國境衞生檢疫罪定罪處罰。目前正在辦理的相關案件依規定及時妥善處理，如疑犯或被告處於羈押狀態，各辦案機關應及時解除羈押強制措施，並解除涉案財物查封、扣押或凍結。

通知強調，要全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策。對侵犯醫務人員人身安全、擾亂正常醫療秩序和嚴重妨害養老機構、社會福利機構等重點機構防控秩序，對涉疫藥品、檢測試劑等製假售假、走私販私、哄抬物價等危害嚴重、性質惡劣等犯罪行為，依法從嚴懲治，維護國家安全和社會穩定。對涉疫輕微刑事案件，重在疏導和化解矛盾，統籌落實少捕慎訴慎押刑事司法政策。