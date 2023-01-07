內地春運今啟動　鐵路首日預計發送630萬旅客

內地春運周六（7日）正式啟動，是今年內地調整防疫政策後的首個春運，將持續至2月15日，為期40日，首日全國鐵路預計發送旅客630萬人次。內媒總結國務院聯防聯控機制春運工作專班副組長、交通運輸部副部長徐成光發言指，今年春運將出現3大新特點，包括客流明顯回升、安全保障升級以及服務更加貼心。

對於旅客進入車站不再需要量體溫，亦不用出示核酸檢測無感染證明，只需出示車票和身份證，直言十分方便。據初步預測，今年春運期間客流總量約為20.95億人次，將比去年同期增長99.5%，恢復到2019年同期的70.3%。因應客流回升，徐成光指交通運輸部將針對探親流，探索實行彈性休假、錯峰休假等政策，降低集中出行壓力，同時加強運力調度保障。另外，當局亦將優化客運服務措施，包括提升旅客換乘效率、完善客運售票服務等。

春運工作專班辦公室副主任、交通運輸部運輸服務司司長蔡團結表示，下一步將指導各地密切關注客貨流量、天氣變化以及疫情發展的不同狀況，聚焦人、車、路、環境等核心要素，全力保障平安與安全的春運。氣象預報顯示，內地春運首日大部分地區降水稀少，氣溫持續走高，總體利於出行，但下周日（8日）起新冷空氣將影響北方。