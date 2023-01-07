春節返鄉人員增多　內地強調做好農村新冠防控救治

國務院聯防聯控機制於周六（7日）召開新聞發布會，國家衞生健康委新聞發言人米鋒表示，農村、社區是疫情防控的一道重要關口，是保障群眾健康的最後一公里。他指出，內地農村地域廣、人口多、人均醫療資源相對不足，隨着農曆新年臨近，人員流動加大，返鄉人員增多，更需要做好農村地區疫情防控和醫療救治工作。

米鋒表示，要充分發揮農村基層組織作用，加強對農村地區醫療機構支持；照顧好老年人、孕產婦、留守兒童等重點人群，做好健康監測，暢通轉診綠色通道；提供便利服務，加快推進農村老年人接種新冠疫苗，加快構築基層保健康防線。

國家衞生健康委基層衞生健康司司長聶春雷表示，目前全國98.8%的鄉鎮衞生院和社區衞生服務中心都開設了發熱門診，其接診量佔比逾60%，意味基層的發熱門診佔全國發熱門診量的60%以上。對需轉診的患者，將及時向亞定點醫院、定點醫院或上級醫院轉診。至於如何保證農村重症感染者及時轉運和收治，中央指導地方加強重點人員的日常聯繫和指導，擴大基層醫療衞生機構院前急救的力量，簡化轉診流程等。