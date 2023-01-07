非遺傳承人直播　教網民剪紙迎新春

農曆新年還有約半個月便到，人們開始在家中貼上各種新年裝飾，包括年畫和窗花等傳統裝飾，寓意對新年美好生活的期盼。內地有剪紙非遺傳承人選擇通過網上直播，教導如何創作和製作剪紙，希望民眾能與家人共度愉快的新年，這也受到不少網民喜愛。

山西非遺項目陽泉盤合傳承人梁盛萍是在網上直播教剪紙的其中一人，她指中國人喜歡在新年看到紅紅火火的場景，亦習慣藉剪紙表達美好祝願，儘管現在貼窗花的人很少，但人們更多選擇的燈光貼也是剪紙。她已藉直播教授剪紙近8個月，期間舉辦逾200場直播，由於快到農曆新年，她近幾天在直播間教導製作過年會用的窗花剪紙。她認為身為傳承人，有最大意義在於把古老藝術表現形式保存下來，傳承手工剪紙這門技藝。

另一名剪紙非遺傳承人張善東表示，剪紙和貼對聯在過年期間同樣重要，屬老百姓生活的一部分，他目前嘗試將剪紙放到持久存放的物件中，如卷軸和相框等，讓人們能相互送贈。他過往一直教導人們如何剪紙，但近年也開始發展網上直播教學，儘管對此仍不太熟練，但能感受到網民對剪紙的喜愛，更不時會獲得打賞，讓他感到很開心，認為這是對中國傳統文化的認可，給他繼續堅持直播的信心。