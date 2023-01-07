巴拉圭眾議長明起訪台5日　同黨總統候選人揚言斷交

台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭將於今年4月舉行總統選舉，但據報在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）稱一旦獲勝，巴拉圭將與台斷交，改與中國大陸建立關係。台外交部周六（7日）表示，巴拉圭眾議院議長洛佩茲（Carlos María López López）下周日至四（8至12日）率領3名眾議員訪台，將晉見總統蔡英文。

洛佩茲與艾里格里一樣，均屬巴拉圭在野黨真正激進自由黨（PLRA）。台外交部指出，此行是洛佩茲首度訪台，訪問團成員包括巴拉圭眾議院社會發展暨住居委員會主席佩拉爾塔（Teófilo Espínola Peralta）、國防暨情報委員會主席格雷羅（Edgar Espínola Guerrero）、兒童暨青少年發展委員會主席阿馬里拉（Rodrigo Daniel Blanco Amarilla）。

除了蔡英文外，洛佩茲亦將與台立法院院長游錫堃、外交部長吳釗燮等官員會面。台外交部表示，洛佩茲曾任巴拉圭科迪勒拉省省長及皮里韋維市議員，深獲民意支持，也是台灣的堅定友人。去年8月初中國大陸在台海周邊實彈演訓期間，洛佩茲曾大力支持台灣，反對陸方威脅。