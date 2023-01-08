兩前官員涉非法收受巨款　遭移送審查起訴

山東省紀委監委上周六（7日）消息指，山東省紀委監委日前對山東省政協前常委、提案委員會前副主任孫亮嚴重違紀違法問題立案調查，決定開除其黨籍。山東省紀委監委另對山東省人大法制委員會前副主任委員陳勇嚴重違紀違法問題立案調查，決定開除其黨籍和公職。

經查，陳勇對抗組織審查，違規收受禮金，不按規定報告個人有關事項，違規為子女安排工作，在幹部職務晉升中為他人謀取利益。他亦涉利用職務便利為他人在工程承攬、土地出讓金返還、環評手續辦理等方面謀利，並非法收受巨額財物。其所為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，除了被雙開，當局收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

孫亮則涉違規收受禮金、借用管理和服務對象車輛、出入私人會所，濫用「一把手」權力，在幹部職務晉升方面為他人謀取利益，向管理和服務對象放貸獲取大額回報，違規經商辦企業、擁有非上市公司股份，違規佔用公物、報銷費用，無償使用他人房產，利用職務影響謀取個人私利。他又違規干預和插手市場經濟活動，利用職務便利非法佔有公共財物，濫用職權給國家利益造成重大損失，並大搞權錢交易，非法收受巨額財物。他被取消享受的待遇，涉嫌犯罪問題同遭移送審查起訴。