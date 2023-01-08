內地今起調整新冠為乙類乙管 不再社區全員核酸篩查

經歷3年封關後，內地周日（8日）起重新開放邊境，國內的多項新冠防控措施繼續調整，新冠病毒感染由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，並不再劃定高低風險區，不再開展社區全員核酸篩查。

國家衞健委於去年12月26日、27日相繼發布《對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」總體方案》，以及包括《新型冠狀病毒感染「乙類乙管」疫情監測方案》在內的5個配套方案。為規範指導各地做好「乙類乙管」後疫情防控和醫療救治工作，國務院聯防聯控機制近日印發第十版防控方案和診療方案。

以下是內地從2023年1月8日起的新冠防控措施調整項目：

【國內防控】

●感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者

●不再劃定高低風險區

●檢測策略調整為「願檢盡檢」，不再開展全員核酸篩查，只要求高風險機構的醫護人員、高染疫風險群體等檢測，外來人員進入脆弱人群聚集場所時，查驗48小時內核酸檢測無染疫證明並現場開展抗原檢測

●醫療機構不再以患者核酸無確診或確診進行分診

●企事業單位確診者可居家辦公，學校執行「日報告」、「零報告」制度

●對涉疫輕微刑事案件，落實少捕慎訴慎押刑事司法政策。

【邊境防控】

●取消入境人員全員核酸檢測

●對入境人員不再實施閉環轉運、集中隔離等措施

●所有入境人員均需向海關申報入境前48小時內新型冠狀病毒核酸檢測結果

●海關對健康申報正常且口岸常規檢疫無異常的入境人員，放行進入社會面；對健康申報異常或出現發熱等症狀的入境人員，根據排查情況實施分類處置

●有序恢復受理審批中國公民因出國旅遊、訪友申請普通護照；恢復辦理內地居民旅遊、商務赴港簽注；恢復簽發中華人民共和國出入境通行證；恢復簽發邊境地區出入境通行證等。

●對入境物品不再採取預防性消毒，對進口冷鏈食品不再進行抽樣檢測，相關省或自治區按程序分類推動邊境口岸有序穩妥恢復開通貨、客運。