內地增7074宗本土新冠　多2人疫歿

中疾控周日（8日）通報稱，內地前一日新增7,074宗本土新冠確診病例，另多2人疫歿，分別來自廣東省和雲南省。內地優化入境防疫措施，雲南瑞麗口岸同日全面恢復通關，當地商人表示，中國和緬甸恢復往來，生意會愈來愈好。數據分析，當日入境人員多為探親為主。

受疫情影響，瑞麗口岸至今已有1,012天暫停出入境人員和貨物的驗放業務。當地一名從事翡翠生意的商家表示，恢復通關後，可親自到緬甸挑選貨源，境內外的商人在兩地之間往來進貨。口岸工作人員正在拆除疫情期間拉起來的隔離鐵絲網，邊檢民警在檢查調試設備。

衞健委醫政司司長焦雅輝指，目前全國主要城市正在渡過或已經渡過感染高峰，急診出現回落迹象，但重症仍處在高位平台期。至於中小城市和農村地區，焦雅輝指感染率已經達到一定程度，預計春運前後不會出現感染高峰，但可能會迎來急診和重症發病高峰。

北京的公共交通周日起取消乘客出入車站時的測溫要求，師生出入學校亦毋須提供核酸檢測無受感染證明；餐飲娛樂和休閑健身和商務樓宇等場所，進一步取消掃碼登記和人流限制等要求，在非疫情流行時，原則上不採取限流措施。北京市醫療保障局發布通知，指參保患者在本市二級及以下定點醫療機構發生的，新冠及11類疑似症狀的相關的門急診費用實施專項保障，報銷比例為90%，執行時間至今年3月31日。