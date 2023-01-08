新冠今起實施「乙類乙管」　衞健委強調不是放開不管

國務院聯防聯控機制周日（8日）舉辦新聞發布會，開始將新冠正式實施「乙類乙管」，工作重心從「防感染」轉到「保健康、防重症」。國家衞健委發言人米鋒在會上強調要關口前移，全鏈條、全要素、全力以赴救治患者；另重申實施「乙類乙管」，不是放開不管，而是強調更加科學、精準、高效做好疫情防控，更好統籌疫情防控與經濟社會發展。

中疾控病毒病所研究員陳操表示，從全球角度來看，XBB系列變異株，主要是在美國、印度、馬來西亞及新加坡等國家流行，近期新產生一個名為XBB.1.5的亞分支，這個進化分支在美國新增的新冠患者中，病例較多，並呈現增長趨勢。陳操另根據研究強調，未觀察到感染了XBB系列變異株的患者，重症和死亡比例增加，反映致病力無明顯增加。

國家疾控局監測預警司司長雷正龍認為，在常態化情況下，一般不需要採取緊急防控措施；而在疫情爆發的流行期間，結合病毒變異情況、流行強度，醫療資源負荷及社會運作等情況綜合評估，可根據感染率及醫療資源緊張等情況。當局適時依法採取臨時防控措施，減少人員聚集、減低發病率，以降低感染者短期內劇增對社會運作及醫療系統的衝擊，有效統籌疫情防控與經濟發展。