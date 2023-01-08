官媒首次披露　中央調整新冠防疫措施過程

內地官媒周日（8日）刊發文章，首次詳細披露中央調整新冠防疫措施的過程，包括提出「二十條」和「新十條」措施，以及把新冠病毒感染調整為「乙類乙管」的決策背景。

文章指出，約一個月前，國內不斷新發疫情，傳播速度快，病毒致病力減弱，部分地方疫情持續3個月，防控社會成本攀升。中共中央政治局去年11月10日，在中北京南海召開常務委員會會議，提出二十條優化措施，盡力用最小成本在更短時間內控制疫情，減少疫情對經濟社會發展和民生的影響。翌日，國務院聯防聯控機制綜合組發布「二十條」防控措施。

同年11月下旬，北京社會面病例不斷上升，重慶、廣州等地疫情多點多鏈並行、散發聚集並存。國務院副總理孫春蘭於同月30日和上月1日，聽取張伯禮、沈洪兵、王軍志、梁萬年、杜斌、馮子健、楊維中、董小平8位專家及8位防控工作一線代表發言，中共中央政治局同月6日召開會議，強調更好統籌疫情防控和經濟社會發展。翌日，國務院聯防聯控機制綜合組公布「新十條」防控措施。

到上月13日，面對新增感染者快速增長，國務院聯防聯控機制實地調研北京多間醫療機構。同月15日至16日，中央經濟工作會議舉行，強調認真落實新階段疫情防控各項舉措，重點抓好老年人和患基礎性疾病群體的防控，着力保健康、防重症。國家衞生健康委上月26日宣布，解除對新冠病毒感染採取的甲類傳染病預防、控制措施，不再納入法定檢疫傳染病管理。