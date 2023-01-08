內地春運今料發送旅客610萬人次　多地火車票售罄

內地春運自上周六（7日）開始，為期40日，首日全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客3,473.6萬人次，較去年同期增長38.9%。旅遊網絡平台周日（8日）發布消息稱，部分地區的除夕火車票剛一開售已現時「後補」狀態，熱門線路的火車票已售罄。今年出行旅客增加，同時出行半徑也達到3年來的峰值。

旅遊網絡平台周日發布消息稱，截至上周六，2023春運鐵路和航空訂單出行半徑分別達到692公里和1,950公里，同比增長達到72%、43%。面對春運客流量增長、人流密集、運行負荷增高等新的形勢和變化，航空公司也開始加大運力投放。東航今年春運計劃投入飛機753架，計劃的日均班次超2,900班，計劃執行加班航班6,000餘班，計劃投入的客運座公里已恢復到2019年春運水平的87%。

作為冬季熱門旅遊度假目的地，海南三亞機場預計春運期間運輸航班1.6萬架次，運送旅客273.8萬人次。訂票平台顯示，除夕當日北京飛三亞的單程機票價格普遍超過千元（人民幣，下同），價格最高超過4,000元（約4,625港元）。