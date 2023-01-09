金融機構高層陷電訊騙局　失1500萬人民幣

安盛私募基金管理（上海）有限公司董事長紐淵明近日在內地網絡自爆，他去年11月接獲宣稱自己是香港衞生署職員來電，事後懷疑其身份等資料被不法分子盜用，於是透過對方聯絡內地警方及檢察院金融局主任等，先後交出總值逾1,500萬元（人民幣，下同，約1,710萬港元）保證金。有內地律師認為，若上述事件屬實，事主有可能墮入電訊詐騙。安盛私募基金管理（上海）有限公司不評論事件。

內媒周日（8日）報道，紐淵明在網上瘋傳文件《本人陳述與聲明》中提到，他去年11月7日接獲衞生署職員方小姐電話，指其名下內地手機號碼登記安心出行顯示有過密切接觸紀錄。經核對資料後，他開始懷疑自己身份等資料外洩，甚至曾被不法分子盜用，於是主動要求報案。

在方小姐穿針引線下，紐淵明首先聯絡自稱為上海公安局浦東分局警官李國興，得悉其身份可能與另一浦東分局承辦高度機密級重大案件有關。他之後再與自稱為浦東分局刑偵隊隊長顧東及專案檢察長高明等人聯絡，先後交出232萬（約264.5萬港元）及1,000萬（約1,140萬港元）保證金。

然而，紐淵明在此時獲自稱檢察院金融局主任梁浩軍通知，因應內地最新反洗黑錢規定，上述保證金須半年之後返還，若另外繳交300萬港元即可於2至48小時之內完成程序。為了取回保證金，他按對方指示把300萬港元存入一個香港的銀行戶口，只求盡快獲得合理安掛及解決方案。

在文件中，紐淵明強調自己遭受無妄之災，深信自己是無辜受害者境況下，承受巨大個人精神壓力，更特別感謝高明、顧東及李國興等人專業操守。

有內地律師強調，內地一般刑事案件是由公安機關負責偵查，審查逮捕及提起公訴等工作則由檢察機關負責，而法院負責審判工作，質疑紐淵明所提過程，完全不符合內地刑事訴訟法中程序規定。他最後提醒，若存在讓犯罪嫌疑人繳納取保候審保證金，會在內地偵查機關指定的內地銀行帳號進行，而非香港的銀行帳戶。