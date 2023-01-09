解放軍深夜三面圍台實戰化演練　台戰機急升空驅離

中國大陸解放軍東部戰區周日（8日）深夜公布，當日在台灣周邊海空域進行實戰化演練。台灣國防部周一（9日）指，周日上午6時至周一上午6時，偵獲57架次解放軍軍機，其中28架次飛越台海中線，另有4艘次軍艦，持續在台海周邊活動。台軍持續運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。台媒指，解放軍今次演練形成「三面圍台」局面。

東部戰區新聞發言人施毅表示，東部戰區組織多兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，重點演練對陸打擊、對海突擊等，檢驗部隊聯合作戰能力。施毅強調，解放軍堅決反擊外部勢力，以及台獨分裂勢力勾連挑釁行徑。台灣國防部公布「活動示意圖」，可見解放軍軍機包括3架BZK005無人機、6架殲11戰機，各2架蘇30、殲10、轟6，12架殲16和1架空警500。

台媒報道，東部戰區宣布對台進行打擊軍演，所涉範圍明顯擴大且集中在周日晚上，除了台灣東部及東北空域外，其餘均派戰機坻近，形同「三面圍台」。由於範圍廣大，台空軍戰機整夜不斷緊急升空驅離，地面導彈部隊亦進入高度警戒。台灣各空軍基地氣氛異常緊張，戰機接連緊急起飛，架次比平常多，情況如同解放軍去年8月圍台演訓時。住在基地附近的民眾亦可聽到戰機升降聲音，直到東部戰區發文回應才得悉原因。

大陸官媒周一報道，指東部戰區2023年首次組織的多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，也是在時隔14天後，東部戰區於台灣周邊海空域實施的又一次演習。對上一次於上月25日，大陸軍事專家張學峰表示，這兩次演習的主題都是反擊外部勢力和台獨分裂勢力勾連，並說解放軍對台威懾行動日趨常態，上一次的演訓重點是聯合火力打擊，這次則是對陸打擊、對海突擊，也類似聯合火力打擊。