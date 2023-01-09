新冠無法消滅　內地平衡防控及經濟發展後調整政策

內地從去年12月上旬開始陸續出台防疫二十條、新十條，到周日（8日）把新冠調整為「乙類乙管」，內媒周一（9日）刊出國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年的專訪，他交代在冬季放寬防控的原因，主要是與疫情發生變化、Omicron傳播力強及長者新冠疫苗接種率有關，他又預期新冠Omicron變異株XBB短期內在內地引發新一波疫情的概率極低。

梁萬年指出，疫情到去年年底時發生幾方面變化，成為進一步優化調整的時機。第一是病原體的致病力在下降；第二是中國人的整體主動免疫水平明顯提升，疫苗接種比例達到一定要求；第三是藥物、對重症救治的資源準備。而調整機會是基於一個基本前提，就是無法消滅新冠病毒，尤其是Omicron變異株，一個人傳20多人，傳播力快，不感染幾乎不可能，全世界無國家做到。此情況下，政府必須做抉擇，怎麼有效地平衡疫情防控和社會經濟發展，把資源用在最需要的地方，發揮最好的效率。他認為，調整是主動的，而防不住才被動調整。

梁萬年續指，去年12月上旬，內地不少城市出現感染高峰，疫情防控的工作重心開始從防控感染轉向醫療救治，現時防控第一條戰線是醫療機構，資源亦針對重點人群及機構。他補充，選擇在當下調整防控政策，也與國內長者接種疫苗情況有直接關係。現在內地長者疫苗接種率逾80%，能有效防範染疫後出現重症和死亡。他還稱，很多省份已達到新冠感染高峰，甚至有些出現下降趨勢，XBB短期內在內地引發新一波疫情的概率極低，因為內地剛經歷了一波流行高峰，大部分人群已經產生免疫力，至今仍未監測到XBB.1.5的本土病例，相信因春節人員流動再現疫情高峰機會低。