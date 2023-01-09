台今增逾1.6萬宗本土新冠　40人病亡

台灣中央流行疫情指揮中心周一（9日）公布，當地新增16,902宗本土新冠個案，數字較前一日大幅下降。周一亦再多416宗境外輸入個案及40人疫歿。

本土新症以新北市3,299宗佔最多，其次為台中市、桃園市、高雄市和台北市。新增的死亡病例年齡介乎40歲至90多歲以上，皆屬重度感染，大部分具慢性病史，其中24人未接種3劑或以上新冠疫苗。死者包括一名有心臟病及風濕免疫疾病史的40歲女子，已接種3劑疫苗，上周三（4日）因呼吸困難就醫，核酸檢測證實染疫，當晚病況惡化過世，死因為新冠肺炎合併心肺衰竭。

指揮中心公布上周的新冠變異株監測結果，共完成134宗基因定序。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，BA.5仍為主流變異株，但BA.2、BF.7在本土佔比漸增。境外輸入定序有59宗來自中國大陸，BA.5佔68%、BF.7佔32%，沒有來自大陸的XBB個案。下周就是農曆春節，羅一鈞指出目前還沒辦法準確預估屆時會流行哪一種變異株，比較可以確定的是BA.5不會這麼快退散。由於BA.2.75和BF.7的免疫逃脫優勢較弱，如果成為主流變異株，不會像XBB傳播力這麼強。