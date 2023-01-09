內地專注診療關口前移和重症救治　提高新冠治愈率

國務院聯防聯控機制周一（9日）召開記者會交代第十版新冠診療方案，國家衞健委發言人米鋒表示，當前醫療救治是新冠疫情防控工作的當務之急，做好診療關口前移和重症患者救治是重要着力點，要堅持中西醫結合，發揮中醫藥作用，嚴格按照第十版診療方案，科學、規範開展診療工作，提高治愈率，降低重症率和病亡率。

米峰指，要推進醫療資源升級擴容，保障好設備設施和藥品配備，做好人力資源配置和人員培訓；摸清重點人群底數和情況，加強健康監測和早期干預；充分發揮醫聯體作用，暢通群眾看病就醫和轉診通道，保障重症風險患者能夠及時發現和轉運收治。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強指出，Omicron的致病力與Delta及原始毒株相比明顯下降，目前內地流行的Omicron亞型毒株主要是BA.5.2和BF.7為主，主要是發熱、咳嗽、乏力等，個別病人會出現肺炎。針對BQ.1和XBB等毒株，北京中醫醫院院長劉清泉表示，從中醫來看兩種毒株本質上沒有大的差別，中醫核心病機是一致的，治療方案仍然可用。