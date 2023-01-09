新冠感染高峰已過　浙江促提前做好春節防控方案

河南、浙江和廣東等多地陸續宣布已平穩渡過新冠感染高峰，廣東佛山市周一（9日）指去年12月中下旬，佛山的患者數達到峰值，目前處於高峰後的回落階段，發熱門診就診量穩步持續下降，從上月20日峰值的3萬人次下降至周日（8日）的2,110人次。浙江亦指，第一波感染高峰已平穩渡過，要加強抗病毒藥物精準投放。

浙江省省長王浩周一主持召開省疫情防控調度會，會議提出要聚焦防重症，全力以赴做好醫療救治工作，進一步盤活住院床位和深必治療床位，增強重症救治能力，確保應收盡收、應治盡治。當局要求提前做好春節期間疫情防控方案，引導群眾錯峰出行、有序流動。

佛山市副市長周紫霄表示，當地持續推進老年人新冠疫苗接種工作，同時全面開展第二劑加強針接種，特別是80歲以上的第一針和加強針接種率穩步提升。截至周日，全市累計接種2,918.38萬劑次，完成全程接種1,065.44萬人，完成第一劑的人群覆蓋率為80.83%。該市將進一步加強醫療資源建設和藥物儲備供應，做好重點環節防控工作，持續做好疫情監測和訊息發布等。