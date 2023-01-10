輝瑞偕合作夥伴　上半年起內地製售新冠口服藥

美媒周一（9日）報道，美國藥廠輝瑞行政總裁布爾拉（Albert Bourla）當日在加州三藩市舉行的摩根大通醫療保健會議上表示，正與內地的合作夥伴攜手，預備從今年上半年開始在內地提供新冠口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid），但未有透露相關公司的名稱。

布爾拉表示，內地的合作夥伴尚未正式生產，但即將開始。對於早前有英媒引述消息指內地正與輝瑞洽談，尋求允許內地藥廠在國內生產和銷售帕克斯洛維德的仿製藥，期望雙方能在本月22日之前達成協議，布爾拉否認相關報道內容。

內地日前宣布，帕克斯洛維德因報價太高，不獲納入醫保目錄。內媒周二（10日）報道指，這或利好國產新冠口服藥，未來市場仍有競爭空間。復星健康互聯網醫院顯示，國產阿茲夫定目前售價是310元（人民幣，下同，約358港元）一瓶，而帕克斯洛維德已由2,300元（2,655港元）下調至1,890元（約2,182港元）一盒。有業內人士指，這將刺激加快國產口服藥和同靶點藥物的研發進程，未來競爭力或將集中在臨床有效性、安全性和價格成本等方面。