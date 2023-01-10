日媒：中方通知日本旅行社　暫停辦理赴華簽證手續

日本共同社周二（10日）指，中國有關部門通知日本旅行社，即日起暫停辦理赴華簽證手續，多位旅遊業界人士證實消息。被問及暫停向日本及南韓旅客發出赴華簽證時，中國外交部回應批評，少數國家對中國採取歧視性入境限制措施，中方對此堅決反對，並採取對等措施。

報道指，中國當局未有說明暫停辦理赴華簽證手續會持續多久，以及這樣做的原因，亦未有確認這是針對日本因應內地疫情升溫而收緊對華防疫措施的反制行動。同日較早前，中國駐南韓大使館宣布即日起，暫停簽發南韓公民赴華的短期簽證，明言該措施將視南韓對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。

有記者周二在中國外交部例行記者會問及，可否證實中國暫停向日本遊客發放簽證的消息。外交部發言人汪文斌表示，中方發布新冠病毒感染「乙類乙管」總體方案和中外人員往來暫行措施後，有少數國家宣布對自華旅客採取入境限制措施。對此中方以最大誠意，實事求是與有關國家溝通和說明，但少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並採取對等措施。汪文斌再次呼籲相關國家，不應借機搞政治操弄，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。