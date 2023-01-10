張文宏料內地5至6月　現第二波新冠感染高峰

內媒周二（10日）報道，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，推斷第二波新冠感染的高峰期將在今年5月至6月之間。他又估計，第二波疫情中感染者的比例將為25%至50%，症狀可能會緩解，隨着病毒毒性愈來愈小，已形成一種短期內不太可能逆轉的趨勢。

內地防疫部門近日強調，救治關口再前移，其中上海市部分社區衞生服務中心已可拍電腦斷層掃描、氧療輸液、建家庭病床等。北京市近日疫情趨緩，但門診、急診和重症救治任務仍艱巨。北京市代市長殷勇周一（9日）表示，北京疫情已過了感染高峰期，人群在免疫方面已構築起新的能力；又稱擬從稅收等方面給予企業休養空間，下一階段要科學地構建疫情的監測預警體系，包括一些哨點、醫院發熱門診等。

河南省衞健委早前指當地感染率達到約九成後，已順利渡過疫情高峰。河南省疾控中心主任郝義彬周二稱，該數據由所屬部門利用流感哨點醫院的監測系統，加上發熱門診和醫療機構的報告，以及對大型企業及全省的網絡調查所得。至於城鄉的差別，他強調原本農村的感染滯後城市約一周左右，但目前城市和農村的感染率已基本趨同。

不少城市民眾趁農曆新年假期返鄉過年，外界擔憂人員流動增加，加大病毒傳播風險。農村地區的醫療壓力增加，上海復星公益基金會周一宣布，聯合河南真實生物科技有限公司向農村地區捐贈價值1億元人民幣（約1.15億港元）的新冠口服藥阿茲夫定。該批藥物將分階段捐贈至中西部農村地區，覆蓋180個縣。