文旅部前副部長揭曾自導自演　偽造證據掩飾受賄

中央紀委國家監委宣傳部與官媒聯合攝製的4集反腐專題片《永遠吹衝鋒號》，於上周六（7日）起一連播出。周一（9日）播出的第3集《鐵規矩硬槓槓》有兩名「老虎」出鏡，包括文化和旅遊部前黨組副書記、副部長李金早以及江蘇省委前副書記張敬華，當中首次披露李金早打包轉移貴重物品，與妻子自導自演偽造證據。

法院去年4月一審公開宣判，李金早收受他人財物共計折合6,550萬餘元人民幣（約7,542萬港元），以受賄罪判處他有期徒刑15年。專題片指出，李金早90%非法收受的財物都發生在組織函詢之後。中央紀委國家監委2018年5月調查案件時，獲悉有商人曾向李送金條等。李一度承認，也表示要把東西交出，但回家便反悔，並和妻子一起把家中貴重物品打包轉移。第二次談話時，他改口不認，還表示如組織認定他收了，他只能去買金條來退繳。他甚至自己導演一齣戲，安排妻子到商場買金條，為偽造證據來佐證其虛假說詞。

張敬華累計收受數千萬元財物，去年5月因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。專題片指出，張敬華受妻子和岳父所託，幫助親戚承攬工程項目，此後從中獲取巨大利益，再透買賣房產獲利。他在片中直言：「還是一句話，是自己的錯，是我自己的錯誤，對不起組織，也對不起家人。」