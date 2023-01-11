疫情影響收入改上網課　內地家長籲減部分學費

內地去年各級學校下學期受新冠疫情影響，多地學生改上網課，不少家長向當地政府反映，是否可減免部分學費。山西呂梁市離石區近日有家長投訴稱，當地靜默近兩個月，幼稚園一個學期不足4個月，學童返校上課時間不足一半，加上疫情期間家長收入減少，遂向當局申請減少學費支出。區政府隨後建議幼稚園根據自身成本，合理測算制訂退費辦法，餐費則按天數結算。

內媒周二（10日）報道，內地不只是幼稚園，還有部分地方對高中生、大學生就受疫情影響能否減免學費問題作出回應。江蘇蘇州崑山市有家長表示，高二學生從疫情開始到現在基本都在家，近日收到學校繳費通知，但只減免2,000元人民幣（約2,331港元）餐費。崑山市教育局回應稱，根據上級部門相關規定，全市民辦中小學按照政府部門核定的收費標準收取學費，住宿費按月收取，代辦費按實結算。

遼寧大連市另有網民發文詢問，關於疫情期間大學生延期開學並全額繳納學費問題。大連理工大學城市學院回應稱，去年上學期因疫情沒有返校的學生住宿費已退還，本學期因本土疫情，遼寧省內大專院校均延遲一個月開學，住宿費學校一定會按規定和其他院校做法處理。