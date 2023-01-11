秦剛首訪埃塞晤正副總理　簽合作文件

中國外長秦剛周一（9日）至下周一（16日）應邀訪問埃塞俄比亞、加蓬、安哥拉、貝寧、埃及和非盟總部、阿盟總部，是他上任後首次外訪。秦剛周二（10日）在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴，分別與總理阿比‧艾哈邁德和副總理兼外長梅孔嫩會面，簽署兩國外交部政治磋商諒解備忘錄等合作文件。

阿比‧艾哈邁德表示，秦剛將埃塞俄比亞作為就任後首次出訪的首站，充分彰顯兩國的深厚友誼和雙邊關係的重要性，埃塞與中國在基礎設施、綠色經濟、農業、工業園區建設等各領域合作成效顯著、具示範意義，助力埃塞經濟增長躋身非洲前列。秦剛表示，願深化拓展雙方各領域合作，鼓勵更多華企赴埃塞投資，參與埃塞重建進程，希望埃塞提供良好營商環境，並採取切實有效措施保護中方人員和機構的安全和合法權益。

秦剛與梅孔嫩會談後共同會見記者，秦剛提到埃塞聯邦政府早前和提格雷人民解放陣線達成停火協議，並逐步推進落實，中方對此感到由衷高興並熱烈祝賀。他強調，非洲之角戰略位置重要，對非洲乃至中東和平穩定具重要影響，中方提出「非洲之角和平發展構想」，旨在支持地區國家實現團結自強和繁榮穩定。