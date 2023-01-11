民航局收700中外航班申請　擬本月下旬起復航

中國民航局運輸司司長、一級巡視員梁楠周二（10日）表示，民航局周日（8日）起已開始受理中外航空公司復航申請，包括中美航空公司恢復營運兩地航線的申請。目前已有近40間中外航空公司報送涉及34國、每周約700班客運航班計劃申請，大部分航班計劃於本月下旬至下月期間重開。

中共中央對外聯絡部邀請在華外國工商界人士，出席中國防疫政策專題吹風會。梁楠在會上表示，中方周日起對新冠病毒感染實施「乙類乙管」，相關措施包括取消客座率限制等國際客運航班數量管控措施，中外航空公司可按照雙邊航空運輸協定安排營運定期客運航班。同時，民航局已恢復受理國際客運包機、公務機申請，滿足國際公商務往來需求。

當局正按照程序抓緊審批工作，歡迎中美航空公司依照協定和市場需求營運兩國間航班，促進兩國人員往來和經貿交往；也會加強與美國民航主管部門溝通，推進中美航班順利復航。梁楠表示，國際航班受到市場需求、運力安排、時刻協調、中外航空當局批覆等多重因素影響，需較長準備時間，而旅客跨國出行意願亦需一段時間逐步恢復，預料國際航空市場的恢復進度將慢於國內航空市場。