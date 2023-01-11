前中國首富李河君　傳遭錦州警方帶走助查

前中國首富、漢能控股集團創始人李河君銷聲匿迹兩年多。內媒周三（11日）引述消息指，李河君在上月被遼寧省錦州市公安局帶走，目前是協助調查，可能與錦州銀行巨額放貸有關。

內媒報道指，李河君於上月17日被錦州警方帶走協助調查，截至周二（10日）仍未獲釋，多名漢能前員工確認此消息。而由漢能重組而成的石農控股集團有限公司，也在上月22日停止營運。漢能一名前員工透露，此次李河君被帶走很可能與漢能薄膜發電集團向錦州銀行借貸有關。據錦州銀行招股說明書顯示，該銀行與漢能薄膜發電集團的資金關係規模為94.61億元（人民幣，下同，約109億港元），風險敞口27.7億元（約32億港元）。

報道指出，這並非錦州首次對漢能有所動作，前年錦州市公安、法院、政府部門人員已多次到北京漢能總部，將部分員工帶走調查。去年初一份招標資料顯示，同在遼寧省的營口市公安局已啟動對漢能旗下東泰高科涉嫌巨額詐騙案件的調查，並聘請財務審計事務所進行審計，有指營口方面已查實漢能在遼寧詐騙逾20億元（約23億港元）。李河君於2015年以1,600億元（約1,844億港元）身家，成為胡潤百富榜第12名中國首富。