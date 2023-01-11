國台辦稱誰認同九二共識　就跟誰協商兩岸統一

大陸國台辦周三（11日）舉辦今年首場新聞發布會，發言人馬曉光回顧總結2022年兩岸關係複雜嚴峻，但強調陸方牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。他又指，誰認同「九二共識」、真心維護兩岸關係和平發展、維護台海地區和平穩定，陸方就跟誰協商國家統一。對於民進黨當局針對大陸赴台旅客進行核酸檢測，國台辦斥顯然與科學防疫無關，並促盡快取消「小三通」人為限制。

馬曉光表示，陸方在新一年將堅決捍衞國家主權和領土完整，堅決粉碎「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁和外部干涉圖謀，維護中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益。他指出，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，無論推動兩岸關係和平發展還是實現祖國和平統一進程，都離不開協商對話。陸方願在一個中國原則和「九二共識」基礎上，推進與台灣各黨派、各界別、各階層人士廣泛深入協商。

對於民進黨當局將島內義務兵役期延長至一年，馬曉光指出求和平、求穩定、求發展是台灣社會主流民意，批評民進黨當局操弄「以武謀獨拒統」，配合外部勢力把台灣青年推向戰場當炮灰，只會加劇兩岸局勢緊張動盪，損害台灣民眾的安全福祉，注定以失敗收場。