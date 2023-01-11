內地要求保障文旅活動正常開展　做實農村防疫

內媒周三（11日）報道，國務院聯防聯控機制農村地區疫情防控工作專班近日印發工作指南，強調嚴把重要關口，做細做實農村地區疫情防控工作。文化和旅遊部辦公廳同日發布《關於落實新型冠狀病毒感染「乙類乙管」做好文化和旅遊行業疫情防控工作的通知》，強調需確保各項疫情防控要求落實到位，保障文化和旅遊活動正常開展，人員有序流動。

《農村地區新型冠狀病毒感染防控工作指南（鄉村基層組織版）》列舉農村地區防疫工作重點，包括組建防控服務隊伍，引導村民主動配合接種疫苗，在疫情嚴重時適當控制集市廟會、文藝演出、展銷促銷、婚喪嫁娶等聚集性活動的規模、頻次和時長，同時做好協助重點人群轉運、聯繫抗疫物資配備等工作，並落實農業生產活動防疫措施。

國務院聯防聯控機制周三亦召開新聞發布會，民政部養老服務司副司長李邦華指出，高度重視「乙類乙管」階段養老機構疫情防控工作，着重做好加強組織領導、落實落細防控要求、加強督促指導、加強養老機構紓困4方面工作。對於美國輝瑞新冠口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid）未能進入醫保目錄，會上強調已延續現有的診療方案內目錄藥品醫保臨時支付的政策，現行支付到3月31日，期間患者用藥不會受到大影響。