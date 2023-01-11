內地專家料XBB.1.5　不會造成新冠重症高峰

隨着春節假期到來，內地多地預測會出現第二波新冠感染高峰，包括浙江省紹興市、福建省漳州市、山東省濟南市等，料在春運開始至過年期間。紹興市多地發出防控倡議書，呼籲民眾減少非必要外出旅行。中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光在周三（11日）發表的訪問中表示，新冠變異株XBB.1.5在中國不會掀起大浪，絕不會像第一波疫情時迅速出現感染高峰，也不會出現類似的重症高峰。

曾光指，參考XBB.1.5在美國傳播的情況，死亡率並沒有隨感染率升高而大幅提升，因此中國亦不會受XBB.1.5影響。他認為，XBB.1.5能在美國大範圍流行，可能與當地民眾自然免疫消退有關。但中國正在出現感染高峰，疫苗免疫、自然感染兩種狀態相加，會在一段時間內達到群體免疫效果，對國外的變異株不會過分敏感。

中國國家傳染病醫學中心主任張文宏指出，目前中國進入大規模流行第一波後，將逐漸進入地方性流行階段，與世界同步。他強調無症狀感染者仍然值得警惕，可以透過查抗體發現病情，提醒民眾不能以為沒有無症狀感染者。