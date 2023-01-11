網傳報章神預測新型冠狀病毒傳入　內媒揭真相

內地網絡近日瘋傳一張圖片，內容是廣東省廣州市一份報紙早於2012年已刊登文章警告，中國或有輸入新型冠狀病毒可能。有內媒翻查後發現，文章所指「新型冠狀病毒」並非現時流行的新冠病毒，而是中東呼吸綜合症（MERS，亦稱新沙士）冠狀病毒，而此病毒是世界衞生組織於2013年才正名。

從圖片可見，《老人報》於2012年10月3日刊登一篇題為《中國不排除新型冠狀病毒輸入可能》文章，小標題分別提到「傳播途徑尚不明確」及「病例嚴重程度似『非典』」。由於它提及「新型冠狀病毒」與現今在全球大流行的新冠病毒名稱一樣，有網民笑言文章「預測真是神了」。

該篇報道指，世衞已通報一種在沙特阿拉伯等地發現的新型冠狀病毒。翻查資料顯示，報道提及應是2012年爆發的中東呼吸綜合症，而世衞在2013年5月23日才正名病毒為「中東呼吸綜合症冠狀病毒」，此前只稱為「新型冠狀病毒」。感染中東呼吸綜合症冠狀病毒患者可出現急性嚴重呼吸系統疾病，或出現發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，以及有可能出現肺炎或腎臟衰竭等嚴重併發症，死亡率高達百分之三十五。