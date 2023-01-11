傳蘇貞昌將請辭　總統府：有定案會報告

台灣民進黨在去年九合一選舉中大敗，內閣改組呼聲不斷，行政院院長蘇貞昌會否下台備受關注。有台媒體報稱，蘇貞昌周三（11日）將向總統蔡英文正式請辭，由前副總統陳建仁接任。總統府發言人張惇涵周三回應指，內閣改組議題答案跟之前一樣，有定案就會報告，大家不用過度臆測。

據台媒報道，周二（10日）傳出蘇貞昌已在收拾行政院辦公室物品，並致電給熟悉的朋友問候。行政院發言人羅秉成澄清，院長辦公室近日正在處理年節禮品安排包裝及寄送事宜，並沒有所謂辦公室陸續打包一事。惟事隔一日，再傳出蘇貞昌周三會提出請辭的消息，據指他幾乎每周三都固定與蔡英文會面，除了安全會議外，兩人也會私下交換意見，以及與黨內要員午膳。

行政院發言人羅秉成周三上午透過媒體群組表示，關於近日內閣改組的傳聞，蘇貞昌先前已表示過，待立法院會期結束，就會和蔡英文討論，有任何結論都會對外說明。立法院第10屆第6會期原定延至周三（13日），但國民黨團希望延至下周四（19日），處理特別條例以在農曆新年前向民眾派錢，確實時間有待朝野協商。