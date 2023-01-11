市長發表政府工作報告　預料GDP今年增長5.5%以上

上海市第十六屆人大一次會議周三（11日）舉行，市長龔正發表政府工作報告，指全市生產總值（GDP）突破4萬億元（人民幣，下同，約4.6萬億港元）大關，人均生產總值達到17.8萬元（約20.5萬港元）左右，預料今年增長5.5%以上。另外，廣東省第十四屆人大一次會議將於周四（12日）在廣州白雲國際會議中心開幕，下周一（16日）上午閉幕。

龔正指上海過去5年，外貿進出口總額連續兩年超過4萬億元，跨國公司總部增至891間。他列舉上海今年經濟預測，指地方一般公共預算收入增長5.5%，城鎮失業率5%以內，居民消費價格漲幅約3%左右。在具體工作上，上海將持續推進重大工程建設，全年完成投資2,150億元（約2,479億港元），並實施海內外頂尖人才引育工程，落實出入境保障措施。重點工作是建設科創金融改革試驗區，順應國內外市場需求新變化，全力打造東、西兩片國際級消費集聚區。

另外，廣東省十四屆人大一次會議主席團同日舉行第一次會議，表決通過省十四屆人大一次會議日程。根據會議日程，本次大會會期4天半，將聽取政府工作報告、審查和批准計劃草案等，並定於下周一上午選舉廣東省十四屆全國人大代表，省十四屆人大常委會組成人員，省長、副省長，省監察委員會主任，省法院院長，省檢察院檢察長。