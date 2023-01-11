深圳擬生育一孩亦補貼 生第3孩可領1.9萬人民幣
2023年01月11日 19:06
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嬰兒在深圳市婦幼保健院出生。
內媒周三（11日）報道，廣東省深圳市衞生健康委周一（9日）發布公告，公開徵求《深圳市育兒補貼管理辦法》意見。當中提出民眾生育一孩亦有補貼，生育第3孩累計補貼1.9萬元（人民幣，下同，約2.2萬港元）。
當局綜合考慮深圳市居民人均消費性支出、嬰幼兒養育成本等因素，初步擬定該市育兒補貼標準。其中生育第一名子女且辦理入戶登記者，擬發放一次性生育補貼3,000元（約3,464港元），另外每年發放1,500元（約1,732港元）育兒補貼，3年累計發放補貼7,500元（約8,660港元）。
如生育第二名子女，擬發放一次性生育補貼5,000元（約5,773港元），另外每年發放2,000元（約2,309港元）育兒補貼，3年累計發放補貼1.1萬元（約1.27萬港元）。如生育第3名子女，擬發放一次性生育補貼1萬元（約1.15萬港元），另外每年發放3,000元育兒補貼，3年累計發放補貼1.9萬元。上述補貼均要辦理入戶登記，截至該子女滿3歲停發，逾3名子女則按照第3名子女計算。