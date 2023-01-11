農村女邊育兒邊創業　為婦人提供就業機會

湖北省恩施市一名農村女子婚後為與家人團聚，從城市辭職返鄉銷售當地土特產，期間一度面臨破產。她並未氣餒，反而邊帶孩子邊再次創業，成功帶動家鄉逾50種農產品銷售到各地，獲評為助農大使。

內媒周二（10日）報道，31歲的牟慧於2018年結婚後便在恩施市農村銷售土特產，剛開始生意不錯，連她懷孕期間亦熬夜打包貨物，卻在2019年突然變差。破產後，她開始嘗試新的經營渠道，晚上一邊照顧孩子，一邊觀看和學習其他人直播銷售形式。她在直播期間，會以方言、普通話及英語輪流介紹商品，好讓顧客能記住其產品。她售賣的包括苞穀粑粑、糯米糍粑、米酒等，其中苞穀粑粑在高峰期時，更能在一天內賣出逾3萬個。

另一方面，牟慧為滿足生產需求，開始擴展工廠建設，並向當地同樣育有子女的女性提供工作機會，協助她們實現經濟獨立。她指因自己也育有孩子，發現村中許多女性為照顧孩子無法外出工作。其工廠目前有100名員工，當中逾九成均為人母，皆可一邊上班一邊帶孩子，每天約能賺取100至200元人民幣（約115至230港元），這使她們在家人及丈夫面前也能更自信。