美日國防合作延伸太空　嚴重懷疑大陸是否將攻台

日本外相林芳正和防衞相濱田靖一周三（11日）在華盛頓，與美國國務卿布林肯和防長奧斯汀出席「2+2」會議。雙方公布將加強海陸以至太空的國防合作，應對中國大陸的挑戰以及其與俄羅斯的聯繫。奧斯汀對大陸立即攻擊台灣的可能性，保持嚴重懷疑。

雙方會上除討論加強美日同盟阻嚇力外，亦談到台海局勢、俄羅斯入侵烏克蘭、北韓試射導彈與區域和平等議題。會後發表的聯合聲明強調，美日重申對台基本立場不變，強調維持台海和平穩定，對國際社會安全與繁榮至關重要。布林肯表示，因應大陸衞星快速發展，美日同意對太空、或從太空、在太空內發動的攻擊，可引用美日共防禦條約第5條，即認為對一國的攻擊視同對兩國的攻擊。會上亦敲定美方派遣一支更機動的「陸戰隊濱海軍團」，加強沖繩的海上和空中防衞。

林芳正會後表示，大陸展現前所未有的最大戰略挑戰，為自身利益重建國際秩序的外交政策，引起日美同盟與國際社會關切；又指美日將持續合作，反對大陸改變東海現狀的企圖，以及其在南海的非法主張與脅迫挑釁行為。但他強調，美日加強與大陸往來政策不變，包括安全領域。