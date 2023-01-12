廣州5死車禍　肇事司機曾試圖撞擊交警

廣東省廣州市天河區一輛私家車周三（11日）下午突然高速衝撞十字路口的人群，造成至少5死13傷。附近交警接報到場處理，溫姓司機曾多次試圖開車撞向路邊交警，對方棄車逃到護欄內的行人道，才躲過一劫。此幕驚險畫面被拍下，並上傳網絡。網民直言，司機的行為是謀殺交警未遂，毫無悔意。

網傳影片顯示，交警駕駛執法電單車到場，並停放在肇事私家車旁邊，溫男眼見僅撞倒該輛電單車，再次倒車並再次衝向交警。交警發現對方意圖後，迅速逃到護欄的另一邊，私家車才停下。另一段影片顯示，溫男撞人後，將車停泊在路邊，隨後落車向街上撒錢，看到其他交警到場隨即逃跑。

有目擊者表示，肇事車輛突然撞擊等燈號的行人，之後又掉頭撞擊另一群人，再試圖開車逃逸。另有目擊者表示，當時看到有很多人被撞倒在路上，很多人受驚不斷尖叫，包括一名女童倒地一動不動，形容「車速並不快，但是那些等紅燈的人也來不及躲避」。

警方當晚通報，指廣州天河路體育東路口發生一宗私家車碰撞行人的交通事故，22歲的溫姓涉事司機是廣東揭陽人，目前已被警方控制，正調查肇事原因。溫男的父親得悉事件後表示，兒子大學畢業後一直在家中店舖幫忙，事前他曾表示要外出購物和找朋友。溫父當時準備陪同，但對方未等他準備好便已出門。