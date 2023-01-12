廣東去年GDP料達12.8萬億人民幣　居全國首位

廣東省十四屆人大一次會議周四（12日）早上開幕，省長王偉中作政府工作報告提到，預計去年全省地區生產總值（GDP）達12.8萬億元（人民幣，下同，約14.8萬億港元），5年跨過3個萬億元級台階、年均增長5%，連續34年居全國首位，形容成績殊不容易。他強調，廣東將積極作為深入推進粵港澳大灣區建設，並對接香港「北部都會區」發展策略、澳門「1+4」適度多元發展策略等。

在經濟方面，王偉中提到廣東市場主體總量突破1,600萬戶、5年淨增608萬戶，進入世界500強企業達17家、5年增加6家。先進製造業和高技術製造業增加值佔規模以上工業比重分別提高到55%和29.5%，金融業增加值達1.15萬億元（約1.33萬億港元），現代服務業增加值佔服務業比重達65.9%。他表示，去年受多重因素衝擊影響，經濟發展遇到多年未有的困難，該省強化經濟大省「勇挑大樑」責任保持經濟平穩運行。

王偉中強調要深入實施「灣區通」工程，實施好「澳車北上」，加快推動「港車北上」，並推進大灣區珠江口一體化高質量發展試點，高質量建設港澳青年創新創業基地，為港澳居民在當地發展提供更加便利條件。他提到深圳和廣州爆發的本土新冠疫情，指深圳以最快速度切斷疫情傳播渠道，在阻擊本土疫情、防境外輸入、支援香港抗疫3條戰線上同時發力，用最小代價實現最大防控效果；又指面對疫情防控進入新階段，要聚焦保健康以及防重症。