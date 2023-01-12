逃避隔離華旅客稱為取藥　韓否認防疫措施涉歧視

因應中方暫停簽發南韓公民赴華短期簽證，南韓保健福祉部、朝野政府、產業界周三（11日）紛紛表態。保健福祉部在記者會上駁斥該國對自華入境防疫措施歧視中國人的說法，指摘不符合事實。執政黨國民力量和最大在野黨共同民主黨一致對中方政策表示遺憾。南韓產業界則表示，正密切關注中方政策會否影響企業商務出差等工作計劃。

福祉部解釋，所有自華入境的人員不分國籍一律要在入境前後接受新冠檢測，其中包括南韓公民。短期停留的外國人中不僅包括中國公民，還包括從中國出發的其他國家公民，因此只針對中國人的說法不實。南韓航空、汽車、半導體等行業人士初步預測中方暫停簽證影響不大，但相關問題一旦長期化，當地工作項目難免出現影響。

韓媒周三引述警方消息指，在韓逃避隔離的中國旅客接受警方調查時，稱由於其日常服用的驚恐障礙治療藥物被妻子帶走，故離開隔離點是為了取藥，並無潛逃之意。另有數據顯示，自上周一（2日）至上周六（7日），自華入境人員有6,396人，截至周三結果出爐的5,617人中有1,100人證實染疫，染疫率為19.6%。而周三新增135宗境外輸入病例，其中自華入境感染者有90人，佔66.7%。