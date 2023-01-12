4男誤會被拍照毆打路人　傳打人者包括王思聰

上海市靜安區一名王姓男子，周三（11日）與同行者誤以為在路邊排隊候車的陳姓男子對他們拍攝照片，雙方發生爭吵，王男等人毆打陳男致傷。警方周四（12日）通報，將對4名打人者行政拘留5至7日。內媒引述權威消息指，王男是王思聰，但未進一步說明是否萬達集團董事長王健林的獨子、萬達集團董事王思聰，萬達暫未回應。

上海市公安局靜安分局周四通報稱，警方周三接獲報案稱，南京西路一幢商務樓門前有人被打，需警員到場協助。王男等人因以為陳男對其拍照，遂要求不要拍攝，陳男表明沒有拍攝，但對方並不相信，雙方仍發生爭吵。34歲的王男與一名28歲孫姓男子多次揮拳擊打陳男面部，導致他倒地及鼻子受傷，同行的38歲魏姓男子及39歲余姓男子也毆打陳男。

經司法鑑定，陳男左側鼻骨骨折，面部多處挫擦傷及挫傷，綜合評定為輕微傷。警方根據《治安管理處罰法》對王男及孫男作出行政拘留7日並處罰款500元人民幣（約585港元）的處罰決定，對魏男及余男作出行政拘留5日並處罰款500元人民幣的處罰決定。4人隨後向警方的行政處罰決定提請行政覆議，警方對他們暫緩執行行政拘留，下一步將根據行政覆議結果執行。