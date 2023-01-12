台今增逾2.2萬宗本土新冠　連續兩天降幅逾兩成

台灣中央流行疫情指揮中心周四（12日）公布，新增22,653宗本土新冠個案，不但比前一天減少，也較上周四（5日）同期逾3萬宗大減，降幅達27.1%，連續兩天降幅超過兩成，顯示近日病例數逐步趨緩。當地同日另多155宗中重症及48人疫歿。

新症以新北市4,676宗佔最多，其次為台中市、高雄市、桃園市和台北市，均逾2千宗。新增死亡個案中，最年輕的是一名20歲男性，有慢性神經系統疾病，長期臥床，曾經接種1劑疫苗，也是機構住民。他上月31日出現咳嗽、發燒，在機構快篩確診，周日（8日）出現呼吸喘、血氧偏低至急診，檢查有肺炎、胸水、呼吸窘迫，病況惡化，周一（9日）死亡，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。

被問及本土疫情是否已過高峰時，指揮中心指揮官王必勝表示，近日的趨勢若持續下降，看起來就是第3波疫情比較小的波段，且快上快下，會盡快修正推估模型，直言疫情若能早日下降是好事。對於國台辦周三（11日）稱未收到台方因應大陸疫情表達互助合作意願，指揮中心發言人莊人祥強調有發電郵，也打電話確認陸方收到。針對大陸入境旅客感染率逐漸下降，專家提醒要注意入境後發病、確診趨勢。