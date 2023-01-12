立陶宛國會訪問團晤蔡英文　尋找更多合作可能性

立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯基烏納（Laurynas Kasciunas）等一行9人，周一（9日）至周六（14日）訪問台灣。訪問團周四（12日）與台灣總統蔡英文會面，卡斯基烏納稱此行是為了尋找更多可能性，立陶宛想成為所有國家的典範，需台灣幫助並合作，在經貿、投資及科技等多元領域持續發展，同時助台拓展新市場。

蔡英文表示，立陶宛訪問團訪台對雙邊關係發展以及安全事務合作，都具有深遠意義。台灣和立陶宛在很多國際關切的議題上加強合作，今次訪問團將針對防止假訊息、網絡安全、全民防衞等議題，和台灣相關部會及專家交換意見。她指出，面對威權主義持續擴張，台灣有能力也有意願和國際民主盟友分享經驗，深化彼此夥伴關係，確保其生活方式。

卡斯基烏納表示，訪問團成員來自跨黨派，包括執政聯盟及反對黨，代表立陶宛對彼此雙邊關係的共識，可謂多元而團結，此行會與台灣討論包括在安全、國防、經貿、投資及雙邊關係等合作。同行的國會友台小組副主席薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）表示，如讓中國大陸持續為所欲為，那將不只是區域問題，而是整個世界的問題；期望大家可了解避免台灣被入侵的重要性，要在不同的領域推廣並提升合作。