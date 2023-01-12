廣東多6地度過新冠高峰　專家指新冠流感難免共流行

內地持續放寬新冠防疫措施，多地陸續宣布度過第一波高峰期。其中浙江省衞健委主任王仁元周四（12日）重申，預計當地疫情在本月底將降至較低的流行水平。而海南省政協委員單云鵬同日表示，海口美蘭國際機場今年計劃力爭恢復海口到澳門、東南亞等航線。廣東再有6個城市宣布已度過感染高峰，包括東莞、陽江、中山、珠海、汕尾和茂名，但農曆新年期間可能仍存波動。

針對防疫措施調整，南京醫科大學公共衞生學院教授李有周四表示，新冠、流感、呼吸道合胞病毒（RSV）共流行的情況不可避免會發生。惟內地至今沒有治療RSV的特效藥，注射預防用單抗可達到70%至80%較高的免疫保護效果。RSV是一種單鏈核糖核酸病毒，可引發呼吸道疾病，通過分泌物、飛沫傳播等。

李有指出，任何年齡的人群都有可能感染RSV，其中嬰幼兒、有基礎病患者、抵抗力較低的老人是易感人群，「從目前的研究來看，感染之後有可能不到半年，就會再次感染」。而新冠、流感和RSV都是呼吸道病毒，多種呼吸道病毒共同流行的狀態不可避免將會出現。惟目前的證據還不能支持合併感染後患者病情會更重，合併感染風險仍待研究證實。