5年審結441宗涉黑惡案　追繳罰款16億人民幣

上海市最高人民法院周四（12日）公布，法院過去5年一審審結13.3萬宗刑事案件，同比下降10.9%，嚴重暴力犯罪案件處於低位。當局要求深入推進掃黑除惡常態化，審結441宗涉黑涉惡案件，共涉1,631人，重刑率38.2%，懲治「套路貸」等涉黑涉惡犯罪，累計判處追繳、罰沒、退賠財產16億元人民幣（約18.7億港元）。

上海市第十六屆人民代表大會第一次會議舉行第二次全體會議於周四召開，市檢察院和市高級人民法院作工作報告，強調堅決摧毀黑惡勢力經濟基礎，嚴懲公職人員包庇、縱容黑社會性質組織犯罪。法院嚴查受賄行賄案件，過去5年審結福建省前省長蘇樹林、中船重工前總經理孫波等690宗職務犯罪案件，共涉881人；另審結111宗行賄犯罪案件，共涉162人。

上海市檢察院代理檢察長陳勇指，檢察機關起訴公職人員的行賄犯罪153人或單位。對司法工作人員壓案不查、有罪不究等侵犯公民權利、損害司法公正犯罪，立案偵查28宗，共涉35人，嚴防「燈下黑」的情況。檢方另對30年內的減刑、假釋、暫予監外執行案件，排查16.9萬宗，立案偵查徇私舞弊減刑假釋案件5宗，嚴防「紙面服刑」、「提錢出獄」的情況。