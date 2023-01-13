內地3日未公布疫情數據　專家料高峰持續2至3個月

中國疾控中心自周一（9日）公布新冠疫情數字以來，至今未有在官網發布新數據。美媒周四（12日）報道，此情況讓全球更加擔心資訊真空，掩蓋了內地疫情的真實影響。中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，內地這輪發病高峰仍會持續2至3個月，重症高峰持續時間更長，現在最應關注農村情況。

美媒報道指，內地已多天未有更新確診病例、重症和死亡人數等疫情數據，但確診數字已因取消頻繁檢測而變得沒有意義。中國疾控中心應急中心主任李群上月曾表示，隨着新冠病毒感染調整為「乙類乙管」，疫情公布頻率最終會調整為每月一次，但官方未曾通知將停止每日公布數據。

內地上月以來多地經歷感染高峰，河南、北京、江蘇等地最近都宣布度過高峰。內媒周四引述曾光周日（8日）一場演講指，這次流行是波浪式，一波接一波，先是北京，然後是廣州、成都、重慶等。他認為北京流行最高峰已過去，但重症高峰還沒有，有些地方流行高峰才剛開始，亦有些地方在城市開始了，農村卻未。他擔憂農村地區防控形勢，提到農村有大量留守人員和老弱群體，加上醫療基礎和防護條件差，防控策略如何落實是大問題。

對於新冠變種毒株Omicron XBB.1.5會否在內地引起下一波疫情高峰，曾光認為毋須太擔心，目前內地暫無該毒株流行的迹象，雖然缺乏XBB與國內流行毒株交叉免疫情況的數據，但即使流行料死亡數不會急增。曾光指出，主流觀點認為新冠病毒的S刺突蛋白是變異的主力，如今S刺突蛋白上重要氨基酸的變異已近飽和，沒重大變異的餘地，但仍要密切監控病毒變化。