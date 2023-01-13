英發表香港半年報告　華斥歪曲事實提嚴正交涉

英國政府周四（12日）向國會遞交最新一份《香港半年報告書》，繼續指控北京和香港政府系統地侵蝕香港的自由。中國駐英國使館發言人回應時批評，英方報告歪曲事實、顛倒黑白，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方已向英方提出嚴正交涉。外交部駐港公署亦強烈譴責，正告英方無理干預香港事務的所謂半年報告可以休矣，促立即停止拙劣的政治表演。

中國駐英使館發言人指摘，英方無視中方嚴正立場，執意發表《香港問題半年報告》，嚴重違反國際關係基本準則，中方強烈不滿並堅決反對。發言人指，今天香港民眾依法享有遠遠超出作為英國殖民地時期的更多權利和自由，事實充分證明香港特區的民主制度符合「一國兩制」方針，符合香港憲制地位。

發言人提到，全國人大常委會對《港區國安法》相關條款進行解釋，有利於解疑釋惑、止息紛爭，有利於規範審理《港區國安法》案件的司法程序，有利於維護香港法治和經濟社會穩定發展，符合香港社會普遍期待。中方奉勸英方放下殖民心態，尊重中國主權和統一，停止破壞香港的民主法治和繁榮穩定。