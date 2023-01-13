內地專家籲防治新冠用藥　要辨證施治

內地新冠防疫進入新階段，惟變種毒株Omicron的強傳染性，使感染人數短時間內迅速增加。國務院聯防聯控專家組成員王玉光博士周四（12日）表示，面對第一波感染，很多人吃藥無章法，可能會對身體造成不同程度的損害。他強調，防治新冠用藥要辨證施治，特別是老年高危人群。

內地現階段流行的以Omicron BA.5亞分支BA.5.2和BF.7為主，其中北京主要以BF.7為主，廣州以BA.5.2為主。王玉光表示，近期Omicron呈現新特點，傳染性特別強，幾乎找不到其源頭，它是至今發現呼吸道傳染性疾病中最強的。目前新冠有300多個亞型，發生突變或變異之後，免疫逃逸增強，目前許多藥物對變異毒株效果不好。王玉光直言，患者若錯誤用藥，可能會加重病情。

國家衞健委醫療應急司司長郭燕紅近日表示，老年患者往往合併基礎病，新冠可能會加重基礎性疾病，建議強化新冠與基礎病共治的理念。上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江周五（13日）表示，目前第二波疫情並未到來，流行毒株、臨床症狀等資訊都不清楚，在沒有針對性的情況下，提前備藥的意義不大。